日本四月份起因應預防新冠肺炎疫情關係，頒佈進入緊急狀態，Dynam（6889）行政人員勝田久男表示，在4月份期間大部份彈珠機遊戲館受影響，旗下遊戲館在4月底有96%停止營運，當月營運收入下跌65%。就算5月份開始放鬆限制，經營場館及遊戲機使用率只有约一半，營運收入只及平時70%。一如其他日本大企業如豐田般，他們在當前亦增加現金水平，保持營運，Dynam仍然會物色增加彈珠機遊戲館業務市場佔有率的空間，及繼續發展飛機租賃業務，只是因應市場狀況，削減每股末期息，由每股6日圓降至3日圓，長遠保持派息政策。

他又說，集團的彈珠機遊戲館業務本身龐大及穩定，他們仍如之前一樣，物色機會增加市場佔有率，目前無意裁減員，並會逐步恢復旗下遊戲館運作，當中位於東京的遊戲館於明天開始重投運作，北海道的埸館亦於不久的未來恢復運作。同時他們正著力提高營運效率、降低成本及增加低投注機。

至於飛機租賃業務方面，勝田久男稱，現時集團旗下3架飛機均為營運狀況良好的窄體機，營運上沒有大變，並繼續提供現金流，未遇到問題。現時疫情只帶來一時的影響，集團中長期仍然會經營飛機租賃業務下去，在當前市况下審慎物色擴充機會。新業務如開發供賭場玩家參與的角子機運作，無疑受疫情影響，但是他說，Dynam有意向更多澳門賭場提供新的角子機，並留意開發越南、新加坡及馬來西亞市場的發展機會。

最近Dynam董事會宣布變動，由總裁坂本誠擔任董事長，勝田久男說，集團的擴展計劃及策略，仍會保持不變。

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