人大正式通過制訂港區國安法，表決前，恒指於早市最多曾挫521點，而下午表決後恒指跌幅收窄近半，波幅約140點，收市跌168點或0.72%，報23132點，成交金額1326億元，較上日增加19.68%；國指跌15點或0.17%，報9551點。

申洲國際（2313）升3.31%，收報92.05元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌10.27%，收報15.2元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升1.48%，收報6.18元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；騰訊（0700）跌2.81%，收報408.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低78點。

憂慮美國取消香港特殊地位，本地地產股、金融股、貿易股早市向下，午後部份跌幅收窄甚至倒升。

本地地產股午後跌幅收窄，恒地（0012）跌0.71%，收報28.15元；新地（0016）跌1.19%，收報91.7元；新世界發展（0017）跌1.61%，收報7.95元；長實集團（1113）跌1.76%，收報41.75元；信置（0083）跌1.33%，收報8.9元。

金融股個別止跌回升，友邦（1299）升0.31%，收報64.7元；匯控（0005）跌0.94%，收報37元；恒生（0011）跌0.57%，收報121.5元；中銀香港（2388）升0.46%，收報21.85元。

貿易股跌幅亦收窄部份更向上。萬洲（0288）升0.16%，收報6.41元；申洲國際升3.31%；創科實業（0669）跌1.74%，收報67.8元；瑞聲（2018）跌3.78%，收報39.45元；舜宇（2382）跌1.99%，收報103.2元。

中美角力遠未及完結，華為首席財務官孟晚舟未能說服加拿大法官結束引渡程序，華為供應商舜宇跌1.99%，其他手機設備股亦向下，高偉電子（1415）收報1.46元，跌8.18%；信利國際（0732）收報0.73元，跌3.95%；比亞迪電子（0285）收報14.76元，跌2.77%；通達（0698）收報0.435元，跌4.4%。

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