《美國－香港政策法》在1992年通過，使香港即使回歸中國後，也能享用獨特待遇及地位，但列明美國總統有權在香港沒有足夠的自治權後，中止應用此法案。而在昨晚，美國國務卿蓬佩奧表示，不再承認香港擁有自治。

港匯今日表現平穩，目前報7.7536，仍處於聯繫匯率區間，即7.75至7.85之間，接近強方的水平。

然而，細看《美國－香港政策法》，提到香港在商業活動、交通航空以致文化教育方面有多項待遇，當中包括「美國政府應容許美元與港元自由兌換」。

美國MarketWatch今日刊登一份文章，引述英國Enodo Economics首席經濟師Diana Choyleva指，《美國－香港政策法》列明港元可以自由兌換美元，但如果美國採取行動，限制香港金管局獲得美元的資金，「那將是一個極端的選項」，這可能破壞整個地區的銀行業、航運業和物流業，同時引發廣泛的資本外逃。

按金管局的聯繫匯率機制，若資金流走，令港匯轉弱至7.85港元兌1美元的弱方兌換保證匯率，金管局隨時準備向銀行買入港元、沽出美元。

日前，在港區國安法消息傳出後，港匯一度走弱，金管局致信業界安撫市場信心時，提到目前本港外匯儲備規模達4400多億美元，相當於貨幣基礎兩倍多。而貨幣基礎，就是用以支持聯繫匯率的工具。

而本地傳媒今早引述「金管局消息人士」指，聯緊匯率制度在1983年實施，比1992年更早，並不存在需要美國方面批准的問題。

至於美國是否有能力阻止金管局將港元掛鈎到美元，有業內人士表示，過去多是本國禁止用將當地貨幣兌換成外幣，但少有禁止別國兌換成它的貨幣。

2018年11月美國宣布禁止伊朗金融機構接入環球銀行金融電信協會（SWIFT），大為限制伊朗使用美元進行交易。業內人士指出，SWIFT是銀行間的溝通系統，經SWIFT平台可更快捷和標準化地進行交易。

如果SWIFT受美國壓力，切斷和香港金融機構進行美元交易，的確可以切斷聯繫匯率，不過這是一個極端做法，不但美元在國際使用份額會受影響，亦會嚴重損害在港的美資機構的利益。

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