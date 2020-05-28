華僑永亨：香港或將成中美戰場 特殊待遇取消不利貿易金融
文章日期：2020年5月28日 15:28
華僑永亨銀行經濟師李若凡發表報告指，若新冠肺炎疫情大流行持續時間更長，或不可避免地對香港產生長期影響，其一在政治上香港可能成為美中關係的戰場，預計在雙方疫情責備博弈後，香港將變得更加動盪，鑒於去年本地的抗議活動，香港被視為中國國家安全的漏洞，並可能被美國所利用。
她分析指，隨著美中緊張局勢的升級，以及當地社會運動近來有恢復跡象，促使中國起草香港的「國安法」，而美國國務卿為回應中國舉動，已於國會報告指香港不再具備高度自治，認為若這威脅到《美港關係法》下香港的特殊待遇，則可能對香港的重要貿易和金融行業不利。
其次，她指出，疫情或將加劇社會收入的不平等，是本地社會運動的催化劑之一，儘管在大流行期間勞動力市場普遍疲軟，但金融業及公共部門的就業影響則相對較輕微，其失業率僅比去年上升1.8個百分點；但製造﹑建築及零售﹑住宿以及食品服務業的失業率則分別較去年上升3.3個百分點至5.6個百分點，這反映低端服務業的前景不穩，低收入群體將受到更大打擊，並將面臨失業。
她續指，未來旅行可能需要更嚴格的登機手續及更高的衛生標準，從以防止新一輪的疫情爆發，從而導致運輸成本增加，再加上疫情引發的需求衝擊及社會動盪，預計將阻礙與旅遊相關的行業的復蘇。不過，她又表示，中國可能會加快金融市場的開放和人民幣國際化，以重新獲得全球信任，這將增強香港作為離岸人民幣樞紐的作用，而中美金融戰的臨近及香港IPO程序可能縮短，或將加大本地IPO市場對中國公司的吸引力。
記者：溫藹紅
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