基金公會建議：企業WVR最多每股2.5票 兩WVR只可選其一

港交所（0388）發布的企業版同股不同權（WVR）架構諮詢逐漸步入尾聲。香港基金公會今日發布回應，文件中直言，政府及交易所推行企業WVR似乎是「勢在必行」。公會羅列至少10個方面的建議，希望交易所可收緊對企業WVR的要求，或對規定作出釐清。

港交所建議允許法團不同投票權擁有人最多可有每股5票，較個人WVR的每股10票為低。基金公會回應指，實際上每股2.5票已經足夠，因為若企業大股東持有30%股權，每股2.33票便已經可控制公司。

市場普遍要求對WVR設下「日落條款」，規定特權期限。港交所建議，首次以10年為期，之後可通過投票再每次續約5年。公會認為，新經濟公司市場及業務轉變迅速，10年期限太長，建議首次制定5年，若要延續「日落」，每次都要經獨立股東投票，且每次僅能續期3年。

基金公會又表示，若個人WVR及企業WVR兩種不同投票權混合實施，公司架構將較難理解，不利於小股東，因此建議現階段一間公司只能二者擇其一，運行一段時間後再觀察。

香港基金公會主席李錦榮表示，並非認為企業WVR令香港市場倒退，公會雖然認同「一股一票」是企業管治基石，但從現實角度考慮，始終市場成分逐漸改變，港交所要吸引新經濟公司上市。他續指，從保護投資者角度而言，諮詢仍有許多方面需要釐清。

至於近期美國指香港失去自治地位，會否影響資金信心，李錦榮則表示，仍需要更多資料了解，但認為香港保持金融中心的關鍵是資金可自由流通。

基金公會針對企業WVR10方面意見總結如下：

1. 釐清衡量「生態圈」具體標準、方法、尺度

2. 提高企業股東股權要求至子公司上市前3年均持有其30%股權

3. 降低票權至每股2.5票

4. 釐清港交所如何能保證企業WVR不會成為新常態

5. 釐清如何堵塞有開曼註冊公司使用美國上市豁免許可的漏洞

6. 日落條款縮短至首次5年

7. 最好「日落」後回歸一股一票，若要續期，應獨立股東批准，每次續期3年

8. 釐清如何監察關聯交易

9. 兩WVR僅能取其一

10. 投資者保障措施：設立獨董代表、設立渠道幫助投資者與公司對話、若企業股東控制權發生變化，需獨立股東批准才能繼續擁有不同票權

記者：馬迪帆