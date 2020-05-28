對於美國國務卿蓬佩奧通知國會，確認香港不再維持自治，不應享有美國賦予的特殊待遇。有外資大行分析員直言，「香港都幾慘」，在1992年簽定的《美國香港政策法》承認了香港的特殊地位，亦造就香港成為中國封閉的資本帳下惟一一個缺口，亦成為過去無數國企中資借錢及發債的窗口，當中涉及多達3萬億美元。

他形容香港現時「係質變，美國睇晒（香港）所有嘢走晒樣，要收返驗證」。香港失去此特殊地位後，中國收支平衡即時見紅，「3萬億美元外匯儲備等於無晒」，「人仔一定散」。

該分析員表示，現時人民幣匯率下跌亦是反映憂慮，港元地位在無了特殊地位亦會出問題，因無了聯匯的屏障，「港紙仲係國際級數都講唔通」。但暫時壓力未見，主要因美國息率依然低至近零，相反hibor利率仍有近一厘的影響。

而且，以往香港一直依賴本地及外國人才、專業人士成為金融中心，香港若失去特殊地位，相信美國企業、人才都怕「會變孟晚舟」，「會拎錢走、轉去其他地方」，香港「失去IFC功能會猶如空殼」。

至於目前實際影響，在表面上是中美貿易戰下的關稅影響﹔加上以往美國一直「隻眼開隻眼閉」，香港是中國剩餘渠道，可以作科技轉移，但若失去特殊地位，將對技術企業影響非常大。

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