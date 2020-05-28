泛海系再次掃入中國恒大（3333）債券，涉資616萬美元（約4774萬港元）。今次泛海系掃入的恒大債券為2023年到期的12厘美元債，總面值為700萬美元（約5425萬港元，泛海系變相88折買入該批債券。

泛海系近月多次買入恒大美元債券，當中包括在本月11至13日，泛海系購入了2014萬美元（約1.5609億元）的恒大2023年到期12厘美元債，總面值為2230萬美元（約1.7283億港元），相當於約9折買入。

在5月6至8日，泛海系購入了1687萬美元（約1.3074億元）的恒大2022年到期11.5厘美元債及2023年到期12厘美元債，總代價分別為446萬美元（約3456萬港元）及1241萬美元（約9618萬港元），總面值則分別為500萬美元（約3875萬港元）及1400萬美元（約1.085億港元），兩均於以約89折買入。

在4月29至5月5日，泛海系購入了2280萬美元（約1.767億港元）的恒大2022年到期11.5厘、2023年到期12厘、2024年到期12厘美元債，總代價分別為443萬美元（約3875萬港元）、1400萬美元（約1.085億港元）及438萬美元（約3395萬港元），總面值分別為500萬美元（約3875萬港元）、1600萬美元（約1.24億港元）及500萬美元（約3875萬港元）。