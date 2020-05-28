​有人說，《港版國安法》一出，港股應聲下挫千三點，反映經常譴責「攬炒」的當權者，才是最終實現「攬炒」之人。政府的「股市總有波動」等廢話回應是預期之內的，只是想不到連特首林鄭也會化身股評人，說股市及後回升，引證國安法會影響經濟僅屬過慮。當然，港府要派定心丸，說立法利多於弊，甚至更強硬地說立法利弊沒有討論空間，因為「只有利而沒有弊」，大家也不會感到意外。然而，容我撥盤冷水，若認為立國安法就會「攬炒」股市，這只是一廂情願的想法。

​《港版國安法》的立法是粗暴的，這點不容置疑。法例事前沒有經過任何諮詢，只說國家安全涉及國防事務，便硬生生將條例塞入基本法附件三內，法理上中央有權這樣做，但觀感上絕對難看。然而，就當我太樂觀吧！個人深信、甚至市場似乎都相信，《港版國安法》的目標並非一般市民，甘心做隻「港豬」，又或者心有不甘、但敢怒不敢言的沉默之眾，又或力撐黃色經濟圈、只敢做不違法支援工作的人，只要不觸碰某些紅線，理論上生活並不會受到影響；這與去年的《送中條例》一樣，中央針對的是「白手套」、走資貪官等一樣，蟻民根本連被中央針對的資格也沒有。

​作為財經人，最關心是立法對經濟及金融的影響。前金管局總裁任志剛首先出來獻頭，獻媚地說「有法律、有制度、有執行機制維護國家安全，國際金融活動才可無憂地繼續進行」，不過自從他廁身行會後，金融沙皇的冠冕早已褪色，一個日落西山的過氣財金官員，說話的份量又有多重？至於其他財金官員如波叔之流，能力及影響力更低，重複的廢話聽一萬次也不會有印象。要特別上心的，反而是金管局總裁余偉文向業界公會的致函中，強調立法不會改變資金自由流動及聯匯制度。為何要向業界特別強調這一點？自然是因為業界有憂慮，才更需要解畫及護航。

​過去一星期接觸到的客戶及同業，對國安法的觀感都是負面的。負面的不是條例的本身，而是立法的方式。正如特首及中央官員所說，西方國家都有國安法，而且條例更嚴苛，外資對國家安全相關法例並不陌生。然而一條法例由無到有，只是經過短短幾日就表決並即將生效，完全顛覆了社會對法例出現的過程及概念。「神說：『要有光』，就有了光」，外籍同事以聖經《創世紀》的經文來戲謔國安法的立法過程，雖然對宗教略有不敬，不過以無神論者自居的中共，一向將自己視為神明，這絕對是具諷刺意味又最合適不過的比喻。(希望將來國安法立法後，這不會被視為勾結外國勢力吧。)

​或許坊間輿論，都集中在討論國安法如何限制自由，但重點似乎不單在條文內容上，而在立法模式上。外資擔心的，是突然發現中央原來有權，隨意將某些自己喜愛的法律，放入基本法內馬上生效，這違背了他們對本港法律一貫的認知。此例一開，若將來阿爺對外資看得不爽，隨意放條條例入基本法去抵制外資，他們放在本港的資產豈非變得不安全？「中央講明唔會影響外國投資者喺香港正當權益，唔好杞人憂天製造恐慌！」無疑，現階段外資不是「國安法」中的被針對對象，但一切也講個「信」字，信中央不會改變遊戲規則、信當權者會信守承諾。然而，「信政府，唔怕」只是美麗童話，面對一個是說謊慣犯的政權，信任的基礎有幾多？

​近日中美關係變得緊張，似乎有重演80年代美蘇冷戰之勢。幻想Mode啟動，當兩國關係進一步惡化，中美升格進行金融戰 (事實上金融戰前哨戰現已進行中，首回合為美國加強企業監管，中概股加速回歸)，難保中國不會將美國在港的投資者視為外部勢力，再利用國安法去凍結美資金融機構或美國人在本港的資產。別忘記條例內的任何字眼，定義權在中央手中，套用外交部發言人的慣性講話模式，定義法例字眼是內部事務，中央對任何干預均堅決反對，不容外部勢力說三道四。若落得如此田地，外資亦有冤無路訴。

​正因外資有這種憂慮，才會令恒指在上周五急跌逾千三點，當中又以「外國勢力」的匯控（0005）及友邦（1299）跌得最「甘」。在可見的將來，國際金融股弱勢似乎難改，坊間更有「匯豐30蚊不是夢」的前瞻性預測。然而，拖低兩隻外資股，最多令一眾本港地主跟隨受壓，也未必足以「攬炒」股市，只因恒指成分股內「揸莊」的，現時已經是中資股。對於中資股來說，香港立國安法與否，根本對其營運沒有絲毫影響，皆因主營業務在內地的他們，一早已被國安法所覆蓋，有他們撐著，恒指就算再大跌，也很難跌得很深。

​誠然，國安法對資本市場的影響肯定是負面的，絕非如財金官員大合唱般「有國家安全才有穩建金融體系」，但墮崖式股災只是主觀意願，投資者對港股前景的信心，難免因國安法而動搖，但距離崩潰仍有很遠距離。也不得不讚讚空降中聯辦的駱惠寧及空降港澳辦的夏寶龍，為求達到目的，不再糾纏程序是否合理及正當，直接將內地法律，用法律罅塞入本港法律內，讓你對「一國兩制」不再存有幻想，果然是強打山西煤礦及強拆十字架的鷹派強人。噢，中共仍然衷心覺得正對香港履行「一國兩制」，只不過他們對「一國兩制」的定義與一般香港人不同，而如何定義則不容別人說三道四罷了！

​近日曼德拉很忙，在即將停播的《頭條新聞》中，最新一集有一個與曼德拉有關的笑話：「一國兩制與曼德拉有甚麼關係？」「好多人話見過一國兩制，其實只係曼德拉效應咋！」不過香港人擅長能屈能伸，金融人更是當中的表表者，抬頭望，為了搵食搵錢，不介意去做「港豬」的，比比皆是。

羅仕揚

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