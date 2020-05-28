貿發局研究部環球市場助理首席經濟師陳永健，如果美國取消香港單獨關稅區的優惠待遇，最直接是影響貨品貿易，但香港大多數出口是轉口性質，這一大部分自去年以來就要徵收關稅，故影響沒變，至於港產品出口，根據政府數據，去年港產品出口至美國為4.7億美元，只佔香港整體出口貨額的0.1%，影響相對不會太大。

陳永健指，進一步估計，如果美國將香港等同於內地城市，那麼美國對中國的貿易措施將會與香港看齊，包括反傾銷、反補貼等等措施，香港都會受同樣對待；此外美國會否對香港實行出口管制，例如一些民用與軍用均可的產品，現在只要在美國取得出口證便可來港，日後會否受技術轉移限制而不能進口，目前是未知數。

陳永健指出，這類技術產品多數是電子、電訊及資訊安全相關產品，但因沒實際統計數據，故不能估計影響有多大；再進一步，與這些產品有裙帶關係，如使用到相關技術產品的製成品，甚至是相關服務業都會有影響，因技術轉移不限於實物。此外，商貿往來也可能會因簽證較以前不方便而有干擾。

對於美國會否更進一步向WTO提出取消香港成員待遇，陳永健指出，中國也擁有否決權，能否通過成疑，就算通過，最壞情況也不過是香港變成享有中國在WTO的待遇。再者，香港實施零關稅，也不太可能會因此令環球貿易受損。

而陳永健強調，目前最重要是看美國推出甚麼具體措施，是全面性還是選擇某幾種手段，以及這些措施會是暫時性，可重新檢視還是不設時限，這些細節會令影響深淺有所不同。

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