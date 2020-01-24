DYNAM下月起恢復營運 料首季業績無溢利
文章日期：2020年5月28日 12:37
受新型肺炎影響，DYNAM（6889）旗下彈珠機遊戲館下月恢復營運，並料今財年首季度業績不會錄得溢利。
公司表示，於4月後日本政府及各都道府縣知事要求多個商業界別暫停其業務營運，以防範新型肺炎進一步擴散。應有關要求，公司旗下日式彈珠機遊戲館已暫停營運。
於4月底公司關閉428間日式彈珠機遊戲館，佔集團遊戲館總數約96%。相比正常水平，遊戲機使用率跌至約53%，經營收益下跌65%。於5月，集團經營遊戲館的日數為正常水平約53%。遊戲機使用率下跌至正常水平約一半，經營收益較去年同期下跌約70%。
近日，日本政府已撤銷其暫停營業的要求，故公司旗下全部日式彈珠機遊戲館將於6月恢復營運，預期經營收益將由7月起逐步恢復，並將於10月起回復正常。
就財務業績前景而言，預期公司的溢利將會大幅下跌，截至6月底止三個月期間將不會錄得溢利，惟截至9月底止三個月期間將會錄得溢利。另外預期，截至2021年3月底止財政年度錄得溢利。
為應對經營收益下跌，公司會分別將遊戲機成本、人力成本、可變成本及固定成本削減 20%、10%、15%及5%，將會控制因新型冠狀病毒影響所導致收益減少，並透過生產改革及重組降低收支平衡點以獲取穩定盈利。
DYNAM半日收報7.32元，下跌6.15%。
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