中美角力升溫，在中國表決港區國安法前，美國稱香港已失自治，擬取消特殊關稅地位。恒指今早低開94點，愈近國安法表決，內地A股、港股臨近中午跌幅擴大，恒指最多跌422點，並以低位收市。

恒指半日跌422點或1.81%，報22878點，成交金額686億元；國指跌102點或1.07%，報9464點。

45隻藍籌下跌，石藥（1093）跌12.04%，收報14.9元，是跌幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌3.24%，收報406.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低90點。

僅4隻藍籌逆市上升，申洲國際（2313）升1.96%，收報90.85元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升0.33%，收報6.11元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點。

憂慮美國取消本港特殊地位，本地地產股下跌，恒地（0012）跌3%，收報27.5元；新地（0016）跌2.59%，收報90.4元；新世界發展（0017）跌3.96%，收報7.76元；長實集團（1113）跌2.94%，收報41.25元；信置（0083）跌3.77%，收報8.68元。

金融股下跌，友邦（1299）跌1.16%，收報63.75元；匯控（0005）跌1.61%，收報36.75元；恒生（0011）跌1.47%，收報120.4元；中銀香港（2388）跌0.46%，收報21.65元。

貿易股下跌，萬洲（0288）跌0.47%，收報6.37元；申洲國際（2313）升1.96%，收報90.85元；創科實業（0669）跌3.99%，收報66.25元；瑞聲（2018）跌5.12%，收報38.9元；舜宇（2382）跌3.13%，收報102元。

加拿大未終止美國對孟晚舟引渡程序，華為供應商舜宇跌3.13%，收報102元，其他手機設備股亦向下，高偉電子（1415）收報1.4元，跌11.95%；比亞迪電子（0285）收報14.5元，跌4.48%；小米（1810）收報11.62元，跌3.81%。

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