香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦表示，美國如正式取消香港特別待遇，包括單獨關稅地位，驟眼看好像直接影響有限，因港產商品出口美國不多，但後續及間接影響「可以好深遠」。

劉達邦稱，如果美國之後在WTO提出亦要取消香港成員待遇，那麼對香港外貿的衝擊便不止限於美國，到時香港在國際貿易上再不是一個單獨地位，很多優惠待遇都會失去，「屆時made in HK已再沒意義」。

劉達邦又指，日後與美國客戶的生意往來也可能變得較困難，例如銀行交易轉帳要審查資金、簽證、商界交流合作等等亦可能受阻撓。再進一步，高科技技術及學術交流也會有影響，或令香港的科研步伐慢下來。此外，美國前陣子已阻止退休基金投資中資股，如要制裁香港，也大可以收緊或禁止基金投資與香港有關的股票或其他金融產品。

另外，去年因應中美貿易磨擦，而將部分生產線從內地遷回香港的高端石英儀器設備研製商香港晶體，行政總裁李錦雄表示，從理論上看會令香港生產線也受影響，因不再可免關稅。不過實際上，公司目前本地生產的產品沒有出口到美國，而之後推出的新產品雖有美國客戶，但主要市場並不在美國。且李錦雄認為，只要產品獨特及有技術含量，在有需要的情況下，美國客戶亦不會不買，因此會留意事態發展，但目前未需要擔心。

記者：陳子凌

其他報道：

1個月HIBOR 重返1厘

回應國安法美國選項多 包括經濟制裁與簽證

李曉佳：國安法下 清官能審國家機密嗎？

與美關係緊張 傳中國已購入逾10批巴西大豆船貨

中美角力升溫 恒指低開94點 本地地產股下跌