若美國撤港獨立關稅區地位 對香港有何影響？

美國國務卿蓬佩奧發表聲明指，由於香港在中國的管治下已失去自治，沒有再享受特殊待遇的理由，考慮暫停給與香港優惠關稅稅率。若美國最終決定撤銷港單獨關稅區地位，對香港又有何影響？

何謂單獨關稅區？

美國國會在1992年通過《美國—香港政策法》（又稱《香港關係法》），根據有關法案，美國政府承認《中英聯合聲明》，並視香港在政治、經貿及法治等層面有別於中國，在外交政策上給予本港特別待遇，並視香港為有別於中國的非主權實體，可成立「單獨關稅區」，港美雙方可制訂獨立的經貿協議。

對中國而言，香港「單獨關稅區」的地位尤如世界跳板。早於內地尚未完全對外開放之際，中國可利用香港作為對外窗口，吸納外資來華。事實上，隨著中國逐漸對外開放，香港作為中介人的角色已有所式微，惟中美貿易戰開打後，本港的「連繫人」地位再度受中美以至國際關注。

凍結單獨關稅區地位對香港有何影響？

市場憂慮美國凍結港單獨關稅區地位，會對本港貿易造成打擊。不過，貿發局研究總監關家明指，香港有超過90%輸往美國產品屬轉口貨，轉口本來就不享獨立關稅區優惠，完全「香港製造」貨物比例少，美國要對香港製造的貨品徵收關稅亦有限，而且本港製造的貨品出口地點亦不止美國一個。

雖然撤銷「單獨關稅區」未至於重挫本港貿易，惟其間接影響亦不能忽視。當香港失去單獨關稅區地位，勢必打擊投資意欲，港商或難再享通關手續便利，其他貿易限制亦可能會令企業感到憂慮。

此外，如果美國率先對港出手，歐洲、加拿大等國家或會跟隨，屆時本港的經貿優勢消失，變得與內地城市無異，以本港為基地的企業勢受衝擊，亦會為未來經濟蒙上不明朗因素。

其他報道：

貿發局指對香港影響要看具體執行措施

回應國安法美國選項多 包括經濟制裁與簽證

憂慮取消香港特殊地位 恒日半日跌422點

中小企聯會劉達邦：撤獨立關稅地位影響深遠