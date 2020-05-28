中美角力升溫，恒指今早低開94點或0.41%，報23206點，成交金額29億元；國指今早低開17點或0.19%，報9549點。

萬洲（0288）升3.12%，報6.6元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌2.98%，報11.74元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升0.4%，報37.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點；中海油（0883）跌2.92%，報8.64元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。

港區國安法引致中美角力升級，香港的特殊地位亦受損，今日人大將表決港區國安法決定草案。地產股下跌，新世界發展（0017）跌2.23%，報7.9元；長實集團（1113）跌2.12%，報41.6元；恒地（0012）跌0.88%，報28.1元；新地（0016）跌2.75%，報90.25元；信置（0083）跌0.78%，報8.95元。金融股方面，友邦（1299）無升跌，報64.5元；匯控（0005）升0.4%，報37.5元；恒生（0011）升0.25%，報122.5元；中銀香港（2388）跌1.15%，報21.5元。貿易股方面，萬洲（0288）升3.12%，報6.6元；申洲國際（2313）升2.86%，報91.65元；創科實業（0669）跌1.09%，報68.25元；瑞聲（2018）跌1.71%，報40.3元；舜宇（2382）跌1.23%，報104元。

華為首席財務官孟晚舟未能說服加拿大法官結束引渡程序，需要繼續在溫哥華軟禁，下次法庭庭審定於下月舉行。法官指，孟晚舟可以被送往美國提起訴訟，因為該案符合加拿大引渡法的關鍵標準。華為對加拿大法院的裁決表示失望，稱將繼續支持孟晚舟尋求自由。華為產品供應商舜宇跌1.23%，報104元。

長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長實（1113）股份，長實集團跌2.12%，報41.6元。

阿里健康（0241）公布2020財年業績，全年虧損1569.6萬元，較去年同期收窄82.9%。開市報18.52元，升2.43%。

東亞銀行（0023）延遲公布業務組合重組檢討至9月底。開市報14.9元，升0.94%。

I.T（0999）業績由盈轉虧，蝕7.458億元，港澳市場全年營業額按年跌23.5%至26.2億元，港澳共淨關閉28間店舖，中國市場營業額亦減少9.0%至37.5億元。開市報1.16元，無升跌。

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