美國國務卿蓬佩奧稱，美國已經證明香港失去自治，香港不再有理由享有特殊待遇，路透引述消息指，美國考慮暫停給與香港優惠關稅稅率，而華為首席財務官孟晚舟亦未能說服加拿大法官終止美國的引渡程序。

中美角力升級，即使美股大升，港股ADR亦跌197點或0.86%，報23103點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.09%，折合報415.41元；匯控（0005）升0.34%，折合報37.48元；建行（0939）跌0.95%，折合報6.03元。

今日焦點股份可留意：

港區國安法引致中美角力升級，香港的特殊地位亦受損，今日人大將表決港區國安法決定草案，留意貿易股及本地地產、金融股。

華為首席財務官孟晚舟未能說服加拿大法官結束引渡程序，需要繼續在溫哥華軟禁，下次法庭庭審定於下月舉行。法官指，孟晚舟可以被送往美國提起訴訟，因為該案符合加拿大引渡法的關鍵標準。華為對加拿大法院的裁決表示失望，稱將繼續支持孟晚舟尋求自由。留意華為相關股份。

長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長實（1113）股份。

阿里健康（0241）公布2020財年業績，全年虧損1569.6萬元，較去年同期收窄82.9%。

東亞銀行（0023）延遲公布業務組合重組檢討至9月底。

I.T（0999）業績由盈轉虧，蝕7.458億元，港澳市場全年營業額按年跌23.5%至26.2億元，港澳共淨關閉28間店舖，中國市場營業額亦減少9.0%至37.5億元。

其他報道：

經濟重啟蓋過中美角力憂慮 道指高收 升553點