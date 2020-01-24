經濟重啟推動投資者入市，早前受疫情影響最大的必需商品和服務股反彈，而受惠「居家令」的股份則下跌。憧憬經濟重啟蓋過對中美角力的憂慮，在人大表決港區國安法前，美國稱香港失去自治，令香港特殊貿易地位存疑，美國眾議院亦表決通過制裁中國官員的涉疆人權法案；而華為首席財務官孟晚舟亦未能說服加拿大法官終止美國的引渡程序。道指高開303點後，曾收窄至升14點，但收市前大升多556點，並以接近高位收市。

道瓊斯工業平均指數收漲553點，升幅2.22%，報25548點。標普500指數收漲44點，升幅1.49%，報3036點。納斯達克綜合指數收漲72點，或0.78%，報9412點。

高盛升6.94%，報209.66美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻93點，而Walmart跌1.1%，報122.48元，拖低道指9點。

科技股方面，蘋果收市報318.11元，升0.43%，谷歌母公司Alphabet收市報1420.28元，跌0.07%，亞馬遜收市報2410.39元，跌0.47%，Facebook收市報229.14元，跌1.31%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.24%，報349點。德國DAX指數收漲1.34%，報11657點；法國CAC 40指數漲1.8%，報4688點；英國富時100指數收漲1.27%，報6144點。