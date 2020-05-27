I.T全年蝕7.5億 港澳全年淨關閉28間店舖
文章日期：2020年5月27日 20:15
服裝股I.T（0999）公布截至今年2月底年度業績，集團由盈轉虧，蝕7.458億元，每股基本虧損62.5港仙，總營業額按年減少12.6%至77.19億元。截至今年2月底，集團港澳關店28間，整個集團全職僱員按年減少644人至7116人。
集團指出，今個財年下半年，香港社會的不穩定局面不斷加劇，加上全球經濟增長放緩及中美貿易糾紛加大，令數個營運地區業務受重創，新冠肺炎更是雪上加霜。
I.T指出，為應對市況變化，已專注創新及增加促銷及折扣優惠等相關活動，刺激銷量。同時，集團將全面檢討店舖組合，重新磋商租約或退出若干虧損的零售點，但措施節省的開支，不足以抵消銷售和毛利率下降帶來的不利影響，集團盈利能力亦受影響。
集團港澳市場全年營業額按年跌23.5%至26.2億元，佔營業額33.9%，集團解釋，營業額減少是由於香港店舖分銷網絡縮減，加上社會不穩及疫情爆發等多項因素，令同店銷售下跌23.2%。截至今年2月底，集團在港澳共淨關閉28間店舖，整個集團全職僱員按年減少644人至7116人。
另外，中國市場營業額亦減少9.0%至37.5億元，佔總營業額48.6%，今年1至2月部分店舖因應疫情需暫時關閉，政府實施出行限制，令市道低迷，銷售大幅下跌。日本及美國營業額升4.9%至12.09億元，A Bathing Ape系列及副線的表現較佳。
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