TVB擬物色大灣區電商機會 裁員過後擬增騁人手
文章日期：2020年5月27日 20:09
廣告市場隨著經濟下滑而轉差，電視廣播（0511）（TVB）副主席兼行政總裁李寶安表示，隨著新冠肺炎疫情發展，包括旅遊、零售、娛樂及展覽等行業也受衝擊，廣告亦受波及。集團過去幾年已經發展廣告業務以外生意，本地廣告收入降至佔整體收入53%，廣告受壓未致影響業務發展。該公司正留意開發大灣區電商市場的機會，同時擬開發新的商業模式。
李寶安又指，TVB目前佔免費電視廣告市場約85%，廣告市場恢復與否，得視乎經濟及商業環境而定。至於此前有個案恐嚇廣告客戶到TVB落廣告，未致於影響到公司，反而前事同事、記者有受傷，因此不能容忍。
現時TVB另外47%收入，來自海外發行、內地發行、與內地進行合拍、OTT業務、Big Big Shop及電商業務。李寶安稱，隨著近期收視提升，將令客戶增加信心購買節目、劇集，甚至開拍合拍劇，並且可以衍生新的商業模式。在發展網上購買業務方面，TVB已由傳統廣告轉銷售，發展成節目轉銷售。現時TVB每年參與3至4套合拍片，另擬將電商營運，聯同客戶打入大灣區市場。因應近期多了人留家，購物亦見增多，相比去年可讓消費者購物品種不多，今年估計銷售量可比去年增加3倍。最近在5月9日晚11時舉行感謝祭，促銷金額達1000萬元，開始多了客戶找公司，並計劃於6月10日再舉行感謝祭，初步計劃每個月舉行一次。
集團繼此前裁員後，現時員工數目已經去到合適水平，因此無意精簡人手，反而包括電商及OTT業務有需要加人。
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