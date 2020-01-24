259隻強積金基金投資匯控渣打 涉資約128億元
文章日期：2020年5月27日 18:10
匯控（0005）及渣打（2888）早前因應英國監管機構要求取消派息。工聯會議員陸頌雄今於立法會上提出質詢，包括取消派息對強積金及職業退休計劃﹑外匯基金及盈富基金的投資回報之影響。財經事務及庫務局局長許正宇表示，根據強積金受託人提供的資料，截至今年3月底，共有259個強積金基金持有匯控及渣打的股票，該等投資涉及共約128億元的強積金資產，佔強積金總資產的1.5%。
他指出，個別強積金基金的價格或受個別事件影響，例如公司暫停派發股息，引致短期基金價格波動，然而強積金是長線投資，強積金計劃成員應聚焦於基金的長遠表現。至於投資回報的影響，他指出，由於《職業退休計劃條例》並沒有要求職業退休計劃的管理人，向積金局提交計劃的投資組合或表現，因此積金局並沒有備存相關資料。
他又表示，外匯基金投資的資產類別多元化，個別企業的派息政策不會對該基金的投資回報造成明顯影響；至於盈富基金（2800），截至上周五（20日），投資匯控的金額佔該基金組合7.89%；截至今年4月底的一個月及三個月回報分別為4.4%及負6.4%。
對於當局會否審視該兩家銀行在香港的角色，例如採取措施吸引該兩家銀行遷冊回港，他回應指，金管局一直採用「風險為本」方法監管在港經營的銀行，包括匯控及渣打在香港註冊成立的附屬銀行，並透過評估銀行的安全性和穩健性、風險管理系統和內部監控，促進本港金融體系的穩定與健全；另外發鈔銀行須符合一系列包括美元儲備、鈔票儲存、分配及保安等方面的嚴格要求，金管局沒有計劃作出改變。
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