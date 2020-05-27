電視廣播（0511）(TVB)副主席兼行政總裁李寶安表示，集團委任許濤出任主席職務，因他具國際視野、發展內地經驗，因此相信許濤可幫助公司製訂長遠計劃，許的專長亦對發展海外及新媒體業務有助，料可以配合董事局。現時TVB的業務集中於香港，公司在新主席帶動下，對發展香港以外及其他平台，帶來幫助。

至於前主席陳國強淡出，新股東徐敬接捧方面，李寶安說，買賣過程需要通訊局批准，TVB有責任提交申請，相信已經到尾聲及達成股份成交。待徐敬成為正式股東後，公司方面再討論將來徐敬在董事會的角色。

在星美控股（0198）債券投資一事，李寶安不諱言，數個月前曾接獲要約，但公司方面認為該等要約非認真及真誠，並且欠缺很多細節，從中可收回的價值近零，因此不再跟進。

李寶安又指，TVB入稟將星美清盤，獲高院接納，看從中公司能收回多少價值。此前公司已經將星美債券全數減值，事件已告一段落。他強調，公司投資星美債券為例外事件，過往只將現金撥作存款，只是在2017年完成發債，隨環境轉變而不再投資原有項目，因此參與買10多項債券生息用作支付債息，加上星美經營影院，和TVB業務相關，因此才作投資而已，但最終選擇錯誤。可見將來公司無意投資非核心業務，所餘債券投資只8至9億元，將來會交託投資銀行管理投資項目。

記者：陳偉燊

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