香港珠寶鐘表業自去年中起生意大減，今年多國爆發新冠肺炎，展覽會多次改期，珠寶製造業亦同樣受創。香港珠寶製造業廠商會主席杜源寧指出，現時行業約有2000間公司，由於工廠位於中國，香港公司員工不多，「保就業」計劃幫補不大，而百分百擔保計劃只計及薪金及租金總和。行業面對周轉困難，但政策不到位，冀加入應收帳及存倉價值作參考，否則5至6月將是臨界點，料有三至五成公司倒閉。

他指出，業界主要由展覽會接收各地的訂單，或出售現貨，業界早已為展會做好準備，包括製作樣版，但因應疫情各個珠寶展均延期或取消，形成資金鏈斷裂，現時的危機可謂百年難得一遇。他續指，現時零生意的公司比比皆是，如政府可以應收帳比例為百分百擔保貸款額，假設公司獲400萬元貸款，亦可多營運一年半載。

杜源寧又指，內地的珠寶製造業由中美貿易戰開始已「屍橫遍野」，相信在一年半之間已有五成公司倒閉。香港各個金飾品牌自去年中起生意同樣受挫，他坦言，已有1年多未曾接獲品牌的訂單，亦聽聞亦聽聞香港金飾品牌的廠房已不斷縮減人手。

由Informa Markets舉辦的6月香港珠寶首飾展覽會於月初宣布延期至11月，變相與該會主辦的JMA香港國際珠寶節「撞期」。杜源寧表示，由於已付的展費將延至11月，期間參展商或會縮減人手等，亦需資金周轉，已多次去信要求公司退回展費但不果，當中涉及約千萬元。香港珠寶製造業廠商會總經理張士昆指，過去6月主要以B2B為主，11月展會主要為零售生意，沒有相關買家，令參展商無所適從。

記者：蕭嘉聰

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