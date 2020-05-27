商人覃輝旗下的星美控股（0198）早前被電視廣播（0511）(TVB)在內的債權人申請清盤，今月初高等法院頒令將星美控股清盤。法院今日上載有關判案書，高院法官夏理士表示，星美控股的債務沒有任何爭議，即使從公司的證據來看，公司也已經破產，又提到印象中，越來越多陷入困境的內地上市公司出現一個特徵，他們嘗試在內地重組集團業務的基礎，不牽涉港上市公司的債務。

夏理士指出，內地企業集團選擇香港上市，單純以控股公司及其上市地位作為財務便利工具，是不切實際且無益的，這些公司在有需要時獲取資本，但沒有意識到如果集團有必要重組債務，必須有上市公司及和香港法院的監督權適當地參與其中。

判案書提到，僅僅以非常籠統的方式告訴法院和香港債權人，公司將會在內地出現有建設性的事情，清盤呈請會被押後是誤解。法官預計，尤其是新冠病毒疫情所造成的經濟影響，在接下來的一兩年內，這將成為一個日益嚴重的問題。情況類似的公司及其顧問需要仔細考慮如何制定涉及香港和內地的全面重組建議。如果不這樣做，公司很可能遭受與星美控股一樣的後果，會被責令其清盤。

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