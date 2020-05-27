人大推動港區國安法，美國揚言要制裁中國，而歐盟外交政策專員亦指中國加強對香港控制威脅國際秩序，呼籲歐盟成員國予以「強力」回應。恒指今早高開130點見頂後，最多曾挫250點。收市跌83點或0.36%，報23301點，成交金額1108億元，較上日增加3.18%；國指跌27點或0.29%，報9567點。

中午公布業績兼擬在內地科創板上市的石藥（1093）升6.68%，收報16.94元，是升幅最大的藍籌。

創辦人李嘉誠雖然撐港區國安法，不過長和系普遍下跌，長建（1038）跌3.26%，收報40元，是跌幅最大的藍籌。長和（0001）跌1.29%，收報49.7元；長實集團（1113）升0.12%，收報42.5元；電能實業（0006）跌3.16%，收報42.95元。

美國擬制裁中國，金融股普遍向下，友邦（1299）跌0.39%，收報64.5元；恒生（0011）跌1.13%，收報122.2元；中銀香港（2388）跌2.03%，收報21.75元。唯匯控（0005）逆市升1.22%，收報37.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點。

內銀內險內房個別發展，內銀股工行（1398）升0.2%，收報4.99元；建行（0939）跌0.33%，收報6.09元；交行（3328）跌0.43%，收報4.68元；中行（3988）無升跌，收報2.85元。內險股方面，平保（2318）跌0.13%，收報76.05元；中人壽（2628）升1.11%，收報14.6元。內房股方面，潤地（1109）跌1.16%，收報29.95元；碧桂園（2007）跌1.04%，收報9.5元；中海外（0688）跌0.61%，收報24.25元。

騰訊（0700）跌1.27%，收報420元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。「ATMX」下跌，阿里巴巴（9988）收報197.3元，跌1.84%；美團（3690）收報135.3元，跌2.59%；小米（1810）收報12.08元，跌2.74%。

港交所（0388）與MSCI簽訂授權協議推出MSCI亞洲及新興市場期貨及期權。港交所升0.15%，收報272.8元。

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