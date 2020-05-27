中共欲以國安法快刀斬亂麻，結束一國兩制，或許是想趁歐洲諸國與特朗普似親還疏時，只能於中美之間騎牆，便亦不敢就香港事務置喙，好使中國收拾殘局再與美國冷戰。結束了韜光養晦策略，也結束了香港，是否就對中國有利，至少從中國過去數年的部署看，其實不然。

中國的改革開放自1978年起，至今大業未就，當年借用的是香港的經驗、資金、人脈，今日要的是香港整套系統。人民幣國際化、資本帳開放、互聯互通，都是利用香港將中國帶到國際金融世界。習近平想要擴充版圖與美國抗衡，廣建「衛星國」，於是有了一帶一路，但一帶一路的樞紐是亞投行，藉債主身分做一方霸主，當中又要香港做國際融資之橋樑。若然對香港隨時可棄如敝履，當初又何須以香港為最大人民幣離岸資金池，何須開拓互聯互通，何須港交所（0388）收購倫交所，還有吹捧大灣區如何擁抱香港？

自去年中共如此破壞香港，加上肺炎肆虐，先是台灣鐵定中短期內收不回，各國亦對中國諸多警惕，英國重新審視華為5G參與度，國民對華反感加劇，籌劃多年的一帶一路，亦隨住聲名狼藉兼香港角色失效而撻Q。除了在國內打下幾隻大老虎，習氏就任以來的對外大戰略，幾乎都因在香港出洋相而功敗垂成。既然中國當時要趁國際未醒時倚重香港促成霸業，實力自然未足以稱雄，現時但見香港情況覆水難收，亦只好將錯就錯轉換策略，直接與美國對立，切斷用香港做國際窗口的念頭，改為趁美國大選前拉攏搖擺不定的歐洲國家。至少，與原先暗渡陳倉的構想大相逕庭，對中國而言，設立國安法也是忍痛為之。

若然中國當初需要香港才有望追上美國，就此放棄香港，長遠不見得對中共有利，國際輿論趨勢亦未見靠向中方。傷敵一千，自損八百，固然如陳文敏所形容，國安法等是一國兩制的哀歌，然而對中國一方，也是不無內傷。

賈文清

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