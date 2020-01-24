港交所（0388）行政總裁李小加發表網誌，分享港交所與MSCI簽訂協議的激動人心好消息，認為MSCI對香港作為國際金融中心投「信心票」，又認為市場目前「洋貨」品種不足，希望市場可以更加國際化。

李小加指，雖然目前「貨」已經很豐富，但仍然以內地和香港的「貨」為主，「洋貨」品種不足。因此，港交所在2019-2021三年戰略規劃中提出了立足中國、連接全球和擁抱科技三大戰略。夢想就是通過創新和擁抱科技讓香港的貨架擺上越來越豐富的中國「貨」、亞太「貨」和國際「貨」，讓市場更加國際化，讓更多中國錢和國際錢來參與，形成一個良性的迴圈和互動，從而不斷提升市場的競爭力，連接中國與世界。

李小加指，隨著亞太地區經濟發展、財富與管理資產規模不斷增長，全球對於亞太地區的投資熱情逐步升溫，但市場上現有的產品和服務卻無法完全滿足這些需求，這次引入的MSCI亞洲系列指數產品就能很好地填補這一市場空缺，為連接全球的國際化戰略邁出重要一步。

李小加指，香港過去一直是海外資金進入中國的跳板，但由於提供的東南亞產品不多，很少有資金把香港作為投資亞洲其他國家的門戶。通過引入MSCI亞洲系列指數產品，香港將不再只是一個中國市場，而是投資亞洲的首選市場。

李小加指，經濟全球化面臨嚴重挑戰的情況下，全球金融市場波動加劇，而動盪的市場尤其需要風險管理產品。股指期貨和期權是資本市場主要的風險管理工具，這次即將推出的MSCI亞洲和新興市場系列指數期貨和期權更是國際衍生品市場的熱門品種。這些產品加上香港原有的恒指系列期貨和期權產品，將讓香港一躍成為亞洲衍生產品中心和風險管理中心。假以時日，一定可以不斷吸引更多來自四面八方的「活水」，提升整個市場的廣度和深度，讓香港升級為國際風險管理中心。

另外，他又指港交所與MSCI的全面合作有助於市場各方積極應對「逆全球化」帶來的風險和挑戰，也為香港在全球金融體系中更好地發揮國際金融中心作用，為進一步連接中國和世界創造了條件。尤其在香港今天的特殊時期，這次MSCI亞洲系列指數產品選擇落戶香港，不僅是對香港交易所投下了「信心票」，更是對香港作為國際金融中心的實力和潛力投下了「信心票」。

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