【有片：選股王】新能源股向好 燃氣股可取
文章日期：2020年5月27日 13:02
恒指高開130點向下，早市最多跌227點，低見23157點，半日收報23294點，跌90點或0.39%，國指跌0.30%，大市半日成交617億元。
大市沽壓較大，ATM阿里巴巴（9988）騰訊（0700）美團（3690）跌約2%，科技股小米（1810）舜宇（2382）跌逾2%。消費股海底撈（6862）華潤啤酒（0291）跌逾2%，高鑫零售（6808）跌近4%。醫療、生物科技、物管股捱沽，微創（0853）跌近9%，藥明生物（2269）康希諾（6185）跌逾3.5%，碧桂園服務（6098）跌3%，雅生活（3319）跌半成。
傳統中資股，內險券商、水泥、煤炭、電訊股逆市向好，中壽（2628）升逾2%，海螺（0914）神華（1088）升逾1%，中電信（0728）升逾4%。航空、紙業股做好。
新能源股向好，信義光能（0968）中國電力（2380）華電福新（0816）升逾2%。光伏或風電的行業前景未明朗，如光伏需求未恢復，水電風電需求回穩但缺乏亮點"
相比下，天然氣增長穩定，燃氣股更為可取。新奧（2688）預計天然氣銷售增長一成或以上，加上液化天然氣碼頭擴建工程進展順利，隨着接收能力增加，有利業務表現。走勢上，新奧近期下試83元展現承接力，可以趁低吸納。
劉思明