曾力捧內地影星范冰冰的唐德影視（深︰300426）控股權易手至國家隊。唐德影視今日公布，獲控股股東吳宏亮通知，擬將2094.6萬股或5%權益，及1708.12萬股或4.08%權益轉讓予隸屬浙江省政府的浙江易通數字電視投資及由東陽市國資委旗下的東陽聚文影視文化投資，並將所持有的9865.41萬股或23.55%表決權委託予浙江易通。同時，吳宏亮又會協調第三方股東向東陽聚文轉讓所持公司的386.4884萬股或0.92%權益。

交易後，浙江易通將持有唐德影視的5%權益或2094.6萬股，並擁有1.196億股或28.55%表決權，成為控股股東，浙江廣播電視集團將成為公司的實際控制人。

值得留意的是，吳宏亮後續擬再進一步將其所持有的唐德影視3715.81萬股或8.87%權益，於股份解除限售後轉讓給浙江易通，同時又將其持有的712.16萬股或1.7%權益同樣在股份解除限售後轉讓給東陽聚文。

此外，唐德影視又擬發行非公開股票，擬向浙江易通及東陽聚文發行共1.257億股或相當於發行前總股本的30%，當中前者認購1.047億股或19.23%，後者認購2094.6萬股或3.85%。

在所有交完成後，浙江易通會持有唐德影視1.63億股或發行後總股本29.9%，東陽聚文持有4901.4萬股或發行後總股本9%。吳宏亮的持股將降至6980.1萬股或發行後的總股本12.82%。

唐德影視擁有多名紅星，包括內地影星趙薇、范冰冰、參與《十月圍城》影星王學圻、參與《駱駝祥子》及《霸王別姬》的張豐毅等，趙薇的哥哥趙健、范冰冰等均曾為唐德影視股東，IPO時星光熠熠。不過自從爆出陰陽合同後，范冰冰已無再在十大股東名單中出現，僅餘趙健仍名列2019年十大股東之一，持有2.87%權益。

在本月深交所亦曾向唐德影視發問詢函，內容正包括吳宏亮所持公司股權質押比例為 99.82%，而公司截至2019年底資產負債率為 94.04%，凈資產為 1.36 億元，但2019 年度凈虧損 1.27 億元，認為上述事項可能導致公司持續經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。

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