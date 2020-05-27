「港區國安法」近日引起市場憂慮，對於國安法會否造成經濟與金融的影響，身在北京出席全國兩會的港交所（0388）行政總裁李小加強調，香港作為國際金融中心，對投資者最大保障就是法治，投資者需要和平守法的市場，任何可以令香港更有序、自由開放及高度國際化的政策，都會令市場向前邁進。

李小加就港交所與MSCI合作將在港推一系列MSCI亞洲及新興市場指數的期貨及期權產品一事，與MSCI 主席兼行政總裁Henry Fernandez在上午舉行網上記者會。李小加表示，會適時公布產品推出時間，選擇在此時宣布，純粹是有了結果便盡快告知市場，不需要過度解讀。

Henry Fernandez亦表示，這次合作是經過一年深入研究評估的結果，沒政治考量，亦看到香港近期發生的事件與港交所的應對，認為香港是一個國際金融中心及風險管理中心，有龐大投資者群及資金池，亦有多元化產品，對MSCI客戶分配資產，管理風險具一定吸引力。而且內地市場龐大，需要借助港交所進入。

Henry Fernandez又指，今次合作推出的37隻期貨及期權合約，追蹤A股的比例很少，不足5%，反而海外上市的中資股比例更高。

另一方面，新交所今日開市前宣布，由明年2月起與MSCI減少合作，雙方將僅在MSCI新加坡期貨及期權方面保留合作。Henry Fernandez表示這並非棄星取港，與新交所還會有其他合作於稍後公布。

至於港交所何時會推出A股指數期貨，李小加表示暫時未有更新進展，會一直與內地部門溝通，理解內地要處理疫情，很多事情要做，但相信推出A股指數期貨不會有任何問題，會很快有結果。

其他報道：

天能動力停牌 CloudyThunder發表沽空報告

中美貿易關係再掀波瀾 離岸價失守7.16關口 曾見近9個月低位

滬深兩市半日低收 上證跌0.05%

1個月HIBOR連跌2日

李嘉誠：不必過分解讀國安法 有穩定發展的正面作用

白宮庫德洛：貿易協議對總統不再那麼重要

中國4月全國規模以上工業企業利潤按年跌4.3%