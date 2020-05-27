美國擬制裁中國，恒指今早高開130點見半日高位後轉跌，最多跌227點或0.97%，恒指半日跌90點或0.39%，報23294點，成交金額617億元；國指跌29點或0.3%，報9566點。

金沙中國（1928）升2.49%，收報30.9元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌3.39%，收報39.95元，是跌幅最大的藍籌。工行（1398）升0.8%，收報5.02元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；騰訊（0700）跌1.79%，收報417.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低50點。

美國擬制裁中國，金融股向下，友邦（1299）跌0.15%，收報64.65元；恒生（0011）跌1.13%，收報122.2元；中銀香港（2388）跌1.35%，收報21.9元。內銀股方面，工行升0.8%；建行（0939）無升跌，收報6.11元；交行（3328）跌0.21%，收報4.69元；中行（3988）跌0.35%，收報2.84元。內險股方面，平保（2318）升0.07%，收報76.2元；中人壽（2628）升2.08%，收報14.74元。

長和系創辦人李嘉誠開控撐港區國安法，長和（0001）跌0.99%，收報49.85元；長實集團（1113）無升跌，收報42.45元；長建（1038）跌3.39%，收報39.95元；電能實業（0006）跌2.25%，收報43.35元。

其他本地地產股方面，恒地（0012）升0.71%，收報28.45元；新地（0016）升0.59%，收報93.15元；新世界發展（0017）跌1.34%，收報8.07元；信置（0083）升0.67%，收報9.07元。

國統局公布，4月份全國規模以上工業企業實現利潤，按年跌4.3%，加上中美角力升溫，白宮庫德洛表示，貿易協議對總統不再那麼重要。貿易股個別發展，萬洲（0288）跌1.24%，收報6.38元；申洲國際（2313）跌1.16%，收報89.75元；創科實業（0669）升0.51%，收報68.95元；瑞聲（2018）跌0.6%，收報41.1元；舜宇（2382）跌2.32%，收報105.3元。

港交所（0388）公布，與MSCI簽訂授權協議推出MSCI亞洲及新興市場期貨及期權。港交所升0.29%，收報273.2元。

CloudyThunder發表沽空報告，表示正沽空天能動力（0819），停牌前報8.2元，跌7.3%。

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