美國擬制裁中國，恒指今早高開130點或0.56%，報23515點，成交金額23億元；國指今早高開53點或0.56%，報9648點。

金沙中國（1928）升3.48%，報31.2元，是升幅最大的藍籌，落選以色列水廠項目的長和（0001）跌1.69%，報49.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1%，報65.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點；騰訊（0700）跌0.52%，報423.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。

美國制裁中國兼警告香港將失金融中心地位，38隻藍籌上升，7隻下跌。地產股方面，新世界發展（0017）升0.24%，報8.2元；長實集團（1113）跌0.94%，報42.05元；恒地（0012）升0.35%，報28.35元；新地（0016）升0.11%，報92.7元；信置（0083）升1%，報9.1元。

金融股方面，恒生（0011）升0.4%，報124.1元；匯控（0005）升1.08%，報37.3元；中銀香港（2388）跌0.9%，報22元。

港交所（0388）公布與MSCI簽訂授權協議推出MSCI亞洲及新興市場期貨及期權，期交所待獲得監管機構批准後，會因應市況推出MSCI亞洲及新興市場期貨及期權合約。港交所升1.17%，報275.6元。

7隻下跌藍籌分別是，長和跌1.6%；長實集團（1113）跌0.94%，報42.05元；中銀香港跌0.9%；太古（0019）跌0.58%，報42.5元；騰訊（0700）跌0.52%，報423.2元；領展（0823）跌0.41%，報60.2元；平保（2318）跌0.13%，報76.05元。

金山軟件（3888）公布截至3月止季績，由虧轉盈，賺625.7萬元人民幣，去年同期蝕6776.4萬元人民幣，而去年底止則蝕9947.7萬元人民幣。期內收入按年升32%，按季跌21%。開市報27.7元，升2.9%。

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