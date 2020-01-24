美股復市，高開316點，最多升711點，見3月9日後新高，不過，據報美國考慮因港區國安法問題，制裁中國官員、企業和金融機構，加上美國總統特朗普亦表示，將在周末前宣布對華行動，他同時亦警告，若中國政府推進實施新國安法，香港將失去亞洲金融中心地位。特朗普發表上述言論後，道指升幅收窄，並以全日最低收市。

彭博引述知情人士指，美國考慮以上述制裁方式，回應中國擬在香港實施新國家安全法的做法。美國財政部可能對交易設限，並凍結執行新國安法的中國官員和企業的資產。

白宮新聞發言人Kayleigh McEnany表示，特朗普對中國的做法「不滿」，又引述特朗普指「很難看出如果被中國控制，香港將如何保持金融中心地位」。對於若中國實施新國安法，美國可能考慮作何反應，她表示沒有進一步說明。

特朗普又表示，在本周末之前，人們將會獲悉對中國所將採取的「非常有趣」的行動。

另外，美國白宮經濟顧問庫德洛又指，如果美國企業希望從香港及中國回流美國，將一概歡迎，並會支付搬遷費用，同時提供稅務寬免。

道瓊斯工業平均指數收漲529點，升幅2.17%，報24995點。標普500指數收漲36點，升幅1.23%，報2991點。納斯達克綜合指數收漲15點，或0.17%，報9340點。

高盛升8.9%，報196.06美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻110點，而蘋果跌0.68%，報316.73元，拖低道指14點。

科技股方面，蘋果收市報316.73元，跌0.67%，谷歌母公司Alphabet收市報1421.37元，升0.57%，亞馬遜收市報2421.86元，跌0.61%，Facebook收市報232.2元，跌1.15%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.09%，報348點。德國DAX指數收漲1%，報11504點；法國CAC 40指數漲1.47%，報4606點；英國富時100指數收漲1.25%，報6067點。