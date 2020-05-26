金管局總裁余偉文在《匯思》發表以「經得起風浪的磐石」為題的文章，指國安法提案，不會對貨幣和金融體系的基礎帶來任何改變。

人大擬通過《基本法附件三》，直接在香港制定國安法，金管局總裁余偉文在《匯思》發表以「經得起風浪的磐石」為題的文章，指國安法提案，不會對貨幣和金融體系的基礎帶來任何改變。

余偉文表示，資金自由流動和兌換繼續受基本法112條保障；聯繫匯率會繼續為香港金融制度的基石，有4400億美元的外匯儲備資產所保障；香港銀行的資本水平強勁，流動性充足，資產質素良好，經營紀錄韌性強勁。

余偉文又指，中央政府和特別政府皆強調，一國兩制將保持不變，香港居民享有的合法權利和自由將不受影響，外國投資者的合法權益將繼續受法律保護。安全穩定的環境，有利於長期樹立投資者的信心。

雖然近期股票市場波動，港元匯率企在強方水平、利率低企、金融市場運作順暢有序，港元和銀行系統也沒有明顯資金外流。金管局指目前時間或會產生流言減低市場信心和影響金融穩定，金管局會保持高度警覺，並迅速地消除流言。市民目光亦超越短期的波動，記得強大的基礎和強項，造就今日的香港。

余偉文表示，隨著香港逐漸擺脫由新冠肺炎引起的經濟低迷，企業需要非常安全和穩定的環境來復甦和繁榮。香港作為國際金融中心經歷時間考驗，過去依靠強大基礎渡過無數風暴和困難。他指金管局有能力，資源和承諾，維護香港持續的貨幣和金融穩定。

今日較早時間流傳，金管局向多個金融公會發出信函，內容與上述《匯思》大致相同。

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