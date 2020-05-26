人大擬通過基本法附件三，直接在香港制定國安法，引起市場對香港保持國際金融中心地位的疑慮。據本報獲得的資料，金管局向金融公會機構發出函件，指資金自由流動和聯繫匯率不會改變，國安法立法不會對香港金融和貨幣基礎有影響。信函下款只寫上金管局，沒有個別官員的署名。

據悉包括私人財富管理公會等公會收到函件，本報今日下午起向金管局查詢，至晚上金管局回覆，一直有就不同議題與業界及不同持份者保持溝通。

函件提到，金融市場持份者或擔憂立法對香港金融會有帶來影響，金管局表示，資金自由流動和兌換繼續受基本法112條保障；聯繫匯率會繼續為香港金融制度的基石，有4400億美元的外匯儲備資產所保障；香港銀行的資本水平強勁，流動性充足，資產質素良好，經營韌性強勁。

函件亦重覆中央政府關於國安法的講法，指國安法保障香港䌓榮穩定、外資合法利益續得法律保障、香港居民合法權利自由不受影響等。

函件指，雖然近期股票市場波動，港元匯率企在強方水平、利率低企、金融市場運作順暢有序，港元和銀行系統也沒有明顯資金外流。金管局指目前時間或會產生流言減低市場信心和影響金融穩定，金管局會保持高度警覺，並迅速地消除流言。

明報記者：歐陽偉昉

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