「賭王」何鴻燊離世，何家四房成員共32人，包括已經於早年過身的先室何黎婉華、何超英及何猷光，連同遺孀藍瓊纓、三太太陳婉珍、四太太梁安琪，以及他的子孫發稿宣布，何鴻燊在所有家人陪伴下於今日在香港養和醫院安詳辭世，享年98歲。有關稿件同步於澳門發布。稿件所見，何家剛出生的新成員，即梁安琪女兒何超盈剛出生不久的愛女辛阡覓，及梁安琪的幼子何猷君與奚夢瑤的兒子何廣燊，亦在名單之列。

在稿件內，何家形容：「何博士一生德高望重，以睿智遠見、開拓創新，面對挑戰時，永不說「不」，深受敬重。」，同時又指，何鴻燊的言傳身教，鼓舞人心，他們永遠以他為典範。他教導我們要常懷求知之心，不斷探索新的領域，以堅韌積極的態度迎接挑戰；擁抱關愛和同理心，取諸社會，用諸社會；他亦時刻耳提面命他們珍惜文化傳統及愛國家。

何家又指，在緬懷何鴻燊98年來數之不盡的卓越成就之際，他的個人魅力、幽默感，以及對舞蹈的熱愛也音容宛在，深受懷念。在他們的心目中，何鴻燊傳承了無私的大愛。雖然他們知道這一天終會來臨，但仍無減他們難以言喻的傷痛。何鴻燊將永遠留在他的家人，以至所有曾受惠於他的幫助和鼓舞的人心中。稿尾則以「哲人遠去，不勝哀悼」作結。

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