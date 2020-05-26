香港零售管理協會向特首林鄭月娥發公開信，指香港零售銷售已連續下跌14個月，2至3月跌幅更逾4成，業界面臨有史以來最大危機，促請政府採取暫時性租金繳交措施，為期不少於9個月。

協會指出，疫情初期地產商及個別業主均有不同程度及形式支援，但絶大部分減租方式、幅度及持續時間，遠遠不能紓緩虧損程度，亦不足以支持店舖繼續營運。協會又指，近日業主的回應態度較以前更趨冷淡和強硬，令業界對前景更擔憂。

協會認為，香港是數一數二租金最貴的地方。許多行業，尤其與遊客相關的行業，收入已大幅萎縮但仍要支付極昂貴的租金，促請政府參考其他國家如英國、澳洲及新加坡，特別因應疫情而修改法例，即限制全港商舖業主，不能因商戶無法繳付租金，採取任何法律手段或收回店舖，為期不少於9個月，令商戶有繼續營運和喘息空間。

協會又指，雖然香港經濟一向由市場主導，但目前經濟疲弱，投資、消費及出口急速下滑，是有紀錄以來最差；加上全球抗疫未見曙光，即使待全球疫情紓緩下來，預計香港經濟仍需不少於半年時間才逐步走出谷底。

協會表示，高昂租金問題如未得到適時解決，即使獲抗疫基金及相關計劃的補助，亦難避免大型倒閉及裁員潮，不單會白白浪費政府資源，更令經濟造成無可逆轉的局面。協會呼籲，政府動用財政儲備穩住經濟和就業同時，亦應刻不容緩，採取臨時租金繳交措施，才能有效維護可持續的營商環境，真正達到「撐企業、保就業」的目標。

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