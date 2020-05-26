安盛資管高級股票基金經理及亞洲泛靈頓股票 Simon Weston表示，在新冠肺炎疫情影響下，改變了人們日常生活模式，一些板塊將在未來持續增長。他預期中國電子貿易繼續增長，就以阿里巴巴（9988）為例，去年第三季，活躍用戶多達6.93億人，超過全國總人口一半。

另外，疫情以及人口老化亦增加人們對醫療健康用品的需求，預計2030年中國製藥業市場份額將近3.5萬億元人民幣。他又看好內地金融科技發展，數據顯示由2011年至17年間，中國第三方手機支付市場擴張2.24倍，相信未來手機支付會更加廣泛，進一步實踐無現金年代。日前有指國安法將在香港立法，消息傳出翌日恒指跌超過1300點，不過Simon Weston仍對港股市場有信心，指作為長線投資不會因消息而急於轉倉。

中國今年GDP料按年增長2.3%

安盛資管新興亞洲高級經濟師姚遠表示，是次疫情對中國影響遠超過2008年的金融海嘯。中國是全球盡快實施封城政策的國家，雖然政策成功控制病毒散播，但由於外在需求持續疲弱、病毒不確定性以及中美貿易緊張關係，將會對經濟增長帶來挑戰。

假如中央推行的貨幣政策湊效，估計中國今年全年GDP會按年增長2.3%。至於國安法對香港的影響，他指香港對美國出口一直維持低數值，故對本港出口影響不太，雖然國安法落實會影響投資者信心，但料美國不會因此取消聯繫匯率制度。

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