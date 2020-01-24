金軟由虧轉盈 首季賺625.7萬元
文章日期：2020年5月26日 17:35
金山軟件（3888）公布截至3月止季績，由虧轉盈，賺625.7萬元人民幣(下同)，去年同期蝕6776.4萬元，而去年底止則蝕9947.7萬元。期內收入按年升32%，按季跌21%。
截至3月底止，網絡遊戲每日平均最高同步用戶人數64.9萬，按年升14%，按季升6%；每月平均付費賬戶261.5萬，按年升10%，按月升3%。辦公軟件月活躍用戶4.47億，按年升36%，按季升9%。
來自網絡遊戲的收益為7.8億元，按年增長30%，按季下降15%。按年增長主要來自用戶活躍度及商業化能力提升的旗艦端游《劍網3》的健康增長，以及更加豐富的手游產品組合。按月下降主要來自《劍網3》的收益下降，主因2019年第四季度成功推出大型資料片。
辦公軟件及服務及其他的收益為3.9億元，按年增長36%，按季下降31%。按年增長主要來自隨功能及服務升級而用戶規模迅速擴大的WPS Office訂閱服務收益的增長。按月下降主要由於銷售淡季WPS Office授權業務及WPS Office網絡廣告推廣服務收益下降，部分被WPS Office訂閱服務收益的穩健及可持續增長所抵銷。
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