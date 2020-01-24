全球防疫解封步伐加快，港股今早跟隨亞洲股市高開246點，最多曾升529點或2.31%，收市升432點或1.88%，報23384點，成交金額1074億元，較上日減少9.1%；國指升129點或1.37%，報9595點。

49隻藍籌上升，其中，恒地（0012）升4.82%，收報28.25元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升2.78%，收報64.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻61點。

唯一下跌的是港交所（0388）跌0.95%，收報272.4元，是跌幅最大的藍籌，拖低恒指9點。

中午傳出澳門賭王何鴻燊病逝，濠賭股方面，新濠國際發展（0200）收報15.02元，升5.03%；美高梅中國（2282）收報9.37元，升5.16%；澳博控股（0880）收報8.84元，升7.15%；永利澳門（1128）收報13.7元，升3.63%；銀河娛樂（0027）收報53.15元，升3.81%；金沙中國（1928）收報30.15元，升3.97%。

美團點評（3690）首季業績勝預期兼獲大行唱好，美團收報138.9元，升10.41%。另外兩隻「ATM」股，騰訊（0700）收報425.4元，升2.11%；阿里巴巴（9988）收報201元，升1.41%。

傳國泰（0293）合併港龍遭到內地阻撓，國泰收報8.11元，升1.76%。內地三大航空公司方面，國航（0753）收報4.73元，升1.94%；南航（1055）收報3.25元，升1.56%；東航（0670）收報2.63元，升1.54%。

體育用品股有炒作，昨晚公布業績的滔搏（6110）一度升11%，收報10.4元，升6.34%；另一隻升幅較大的是361度（1361）收報1.1元，升8.91%。其他體育用品股方面，安踏（2020）收報68.45元，升2.85%；李寧（2331）收報26.15元，升2.75%；特步（1368）收報2.67元，升3.49%。

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