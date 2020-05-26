恒隆地產（0101）表示，針對香港社會因疫情而對經濟造成重挫，失業率創10年新高，導致弱勢社群生計大受影響，從「恒隆抗疫基金」撥款，於5月至7月期間通過三間機構，包括社企「好餸」、社福機構安徒生會及樂群社會服務處，向全港逾2000個貧困家庭及受惠者，提供食物及配套支援，以解燃眉之急。

恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，受新型冠狀病毒疫情影響，香港各行各業遭受衝擊，導致許多基層市民開工不足甚至被裁員，恒隆從抗疫基金撥出款項，與不同社企及社福機構合作，為有需要的人士提供食物及日用品，加上企業義工給予精神上的支援。

恒隆與「好餸」聯手向13間社福機構及學校派發新鮮餸包，讓居於元朗、屯門、深水埗、大角咀、石峽尾、 葵涌等地區的低收入家庭、劏房戶、拾荒者、獨居長者等在抗疫期間亦能得到新鮮有營養的食物，以健康體魄應對疫情。另外，恒隆資助安徒生會向居於黃大仙區的基層家庭派發 糧食及日用品，並舉辦不同工作坊以協助兒童及家長在疫境下舒緩壓力。

其更通過新的社會服務形式，夥拍合作多年的樂群社會服務處，為居於九龍東地區的獨居長者，舉辦「老幼記同行」活動。此計劃通過配對方式，每星期由義工親自致電慰問長者及了解其生活需要，與他們分享最新防疫資訊等；義工亦會在家親手製作防疫物資， 連同糧食、口罩等一同送予長者。恒隆同時向他們提供食物券，以確保長者的膳食不會因中心飯堂的服務暫停而受影響。

記者：陳偉燊

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