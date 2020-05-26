人民銀行行長易綱於全國兩會期間接受《金融時報》專訪時表示，疫情以來，人行透過設立3000億元（人民幣，下同）專項再貸款、增加再貸款再貼現專用額度1.5萬億元，以及落實貸款臨時性延期還本付息政策去支援中小企。截至5月23日，專項再貸款已向7000多家重點企業累計發放優惠貸款近2800億元，財政貼息後企業實際融資利率約為1.25%；截至5月21日，運用再貸款再貼現專項額度累計發放優惠利率貸款（含貼現）共4720億元，共支持企業57萬戶；另外，截至4月30日，金融機構已超過1.2萬億元的中小企貸款本息實行延期。

易綱指，下一步會從5個方向繼續支持中小企。一是繼續延長中小企貸款延期還本付息政策，對今年底前到期或要存續的中小企貸款，還本付息日期最長可延至明年3月底。二是加大中小企信用貸款支持力度，通過創新貨幣政策工具，支持符合條件的地方法人銀行業金融機構新發放普惠小微信用貸款，支持銀行業金融機構提高信用貸款佔比。

三是改進政府性擔保機制。擴大融資擔保規模，弱化盈利考核要求，降低擔保費率和反擔保要求。鼓勵地方建立風險補償資金池用於中小企應急轉貸、政府性融資擔保機構資本補充等。四是加強支持債券融資，引導公司信用類債券淨融資較上年多增1萬億元，支持金融機構今年發行小微專項金融債券3000億元，專門用於發放小微企業貸款。最後是大力發展供應鏈金融。對復工復產核心企業、行業龍頭企業及其核心配套企業，加大信貸支持力度，帶動產業鏈恢復運轉。

另外，就下一階段金融開放，易綱表示，會繼續落實近年已宣布的金融開放措施，吸引更多外資和民營金融機構進入中國市場；全面落實准入前國民待遇加負面清單制度，設定統一的准入標準；完善營商環境，尊重契約，保護產權，以及將擴大開放與加強監管密切配合，防範化解金融風險。

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