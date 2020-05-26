何鴻燊在澳門發迹，卻是百分百的「香港仔」。生於1921年的他，是香港傳統名門何東的侄孫，祖父何福是何東的胞弟，當時任職洋行買辦，一家三代家境富裕。但他13歲那年，父親何世光生意失敗跑到越南，遺下何鴻燊與母親和姊姊，他在母親督促下，為考取獎學金發奮讀書，最終入讀香港大學。不過，何鴻燊大學未畢業便爆發抗日戰爭，大三時被迫輟學。

面對家道中落，何鴻燊1941年拿着10美元，隻身到澳門投靠叔叔，在戰亂抓緊危中之機。他初時當貿易行秘書，為澳門政府提供食品和火水等燃料，後來以拖船和電話等物資與日軍方面貿易，又認識髮妻黎婉華，自立門戶發展出入口生意和港澳船務等，賺取第一桶金。事業初試啼聲之際，何鴻燊突然重返香港，當時傳聞他鋒芒過露，得罪澳門權貴，被迫撤走。

偕霍英東創澳娛 參與基建贏澳信任

何鴻燊常抱着「字典中無『輸』字」的座右銘，在港與霍英東合力進軍地產，積存豐厚財力，1961年伺機返回澳門競投賭牌，他與霍英東和「賭神」葉漢創立澳門旅遊娛樂公司，既向澳葡政府承諾「取於澳、用於澳」，把九成收益重新投入澳門的港口和酒店等投資，更承諾長期疏濬外港航道淤積海沙，打通往來港澳水路命脈，成功取得澳葡殖民地政府信任，贏得賭牌。

過去59年來，在何鴻燊坐鎮下，澳娛及何家在澳門獨家經營10多家賭場共40年。澳娛因此一躍為當地最大的綜合企業，聘用逾2萬名員工。何鴻燊及澳娛的賭業王國，足迹更遍及越南、朝鮮及葡萄牙。他的綜合企業網絡，亦延伸到中港、東南亞、葡國、非洲及澳洲，而非在澳門獨處一隅。

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