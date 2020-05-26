人民銀行行長易綱於全國兩會期間接受《金融時報》專訪透露，4月份企業貸款平均利率為4.81厘，較LPR改革前，即2019年7月份下降0.51個百分點，5月份預計繼續下降，顯示LPR改革促進貸款實際利率降低，此外，5月中旬新發放貸款中，利率低於原貸款基准利率0.9倍的比例為35.3%，是LPR改革前的近4倍，可見貸款利率的隱性下限已被打破。

易綱又指出，LPR改革對存款利率市場化改革也起到重要推動作用。貸款市場利率整體下行，銀行發放貸款收益降低，為了保持和資產收益相匹配，銀行會適當降低負債成本，高息攬儲誘因隨之下降。他稱，銀行存款利率已出現一定變化，部分銀行主動下調存款利率，市場化定價的貨幣市場基金等類存款產品利率也有所下行。

易綱稱，利率是最重要的金融要素價格，推進利率市場化改革是金融領域最重要的改革之一，目標是要完善主要由市場決定價格機制，穩妥推進存貸款基準利率與市場利率並軌。人行將繼續深化LPR改革，疏通貨幣市場利率向貸款利率的傳導渠道，推動降低貸款實際利率，支持實體經濟發展，並有序推進存量貸款基準轉換。

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