國泰航空（0293）早前傳出有意推行「結構調整」，重整計劃更可能棄用「國泰港龍」品牌。路透社今日引述兩名消息人士指出，中國民航總局（CAAC）因為去年民主社會運動，令國泰將港龍併入的計劃更添難度。

國泰一直尋求減省成本，包括簡化營銷並整合國泰及快運的機師合約，但中國民航總局或將舉動視為擴張，並可能阻止國泰航空繼續使用由港龍運營的20條內地航線。目前國泰航線僅飛上海、北京，但港龍的目的地則包括較小型城市如南京及福州等。

中國民航總局在去年警告國泰，將不再允許其在香港參與反政府示威的員工飛往內地城市或空域，又加強了對於國泰航班的檢查。

三名消息人士指出，在該段期間國泰首席執行官何杲辭職，而在民航局更趨嚴格檢查下，國泰因輕微違規而被記分，令監管當局可以拒絕增加包括港龍在內的中國航線目的地和航班申請。而國泰目前已被記下六項違法行為，意味著自最近的日子，亦即去年年底起，可能需要一年的時間才能再次增加中國航線目的地和航班。

不過，中國民航總局並無回應路透的置評請求。然而，消息人士指，由於監管問題的推延，導致國泰與機師工會的會面亦要押後，目前據指會議定於6月10日舉行，但機師工會拒絕置評。

消息人士指，國泰正在考慮採取措施，例如更新資深飛行員的合約以降低成本。

記者：方楚茵

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