玻璃供需關係有改善 信義玻璃可小注博升

恒指升429點，收報23381點，成交金額580億元。外圍股市向好，德國DAX指數升近3%，美股期貨升逾1%，帶動亞洲股市全面向好。連日受壓的港資股反彈，地產股、銀行股、房託普遍反彈超2%領升大市。

焦點落在美團（3690）身上，首季收入、客戶等數據均勝預期，而酒店業務回升速度頗快，大行大幅上調目標價，多介乎135元至150元。美團今早升8.35%，市值突破1000億美元。

今早市況出現少許變化，科技股仍大致偏強，除美團大升外，微盟（2013）亦曾升8.7%創新高，但互聯網醫療、雲計算等高位出現少許阻力，有可能由持續上升轉為區間波動。另外，醫療設備股普遍衝高回落，僅微創（0853）仍然較強，是需要留意的變化。

玻璃價格4月份持續向下，主因是湖北解封後，大量庫存湧入市場，令價格不斷走低。但踏入5月份看到下游需求明顯復蘇，同時有多達6條生產線維修，供應減少，令供需關係出現明顯改善。昨日更見玻璃期貨升停。此外，國內天然氣與油價掛鈎，加上煤炭、純鹼等生產成本也回落，均利好玻璃企業盈利。信義玻璃（0868）疫情後由8元以下反彈至9元，之後回落到近日再回升，技術走勢呈小雙底，可小注博升至9元。

張兆聰

明報首席評論員