全球防疫解封步伐日益加快，帶動亞洲股市向上，恒指跟隨外圍高開246點後，最多曾升456點或1.99%，是2020年5月19日後最大升幅，半日升429點或1.87%，報23381點，成交金額580億元；國指升148點或1.57%，報9614點。

50隻藍籌全部上升，恒地（0012）升4.82%，收報28.25元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升2.38%，收報64.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻52點；港交所（0388）升0.07%，收報275.2元，是升幅最小的藍籌。

本地地產股反彈，恒地升4.82%；新地（0016）升3.25%，收報92元；新世界發展（0017）升2.39%，收報8.13元；長實集團（1113）升2.17%，收報42.45元；信置（0083）升2.4%，收報8.96元。

港銀跟升，恒生（0011）升2.6%，收報122.4元；匯控（0005）升2.1%，收報36.45元；中銀香港（2388）升1.61%，收報22.15元。

內房股向上，潤地（1109）升3.41%，收報30.3元；碧桂園（2007）升3.01%，收報9.58元；中海外（0688）升2.28%，收報24.65元。

美團（3690）昨日公布勝預期季績，摩根士丹利指，美團毛利好於預期，令公司調整後的淨虧損好過市場預期，而餐飲外賣業務強勁復蘇，將目標價由120元上調至135元，維持「買入」評級。美團收報136.3元，升8.35%。

滔搏（6110）昨公布業績，多賺4.7%，股價今早升逾一成，最多暫見10.86元，升11.04%，收報10.38元，升6.13%。

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