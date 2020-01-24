美英股市休市，恒指今早高開246點或1.08%，報23198點，成交金額11億元；國指今早高開104點或1.11%，報9570點。

信置（0083）升2.63%，報8.98元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.39%，報422.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點。開市無下跌藍籌，7隻藍籌無升跌。

九龍倉（0004）公布，自去年8月起於公開股票市場經一系列交易售出fb、amazon持股，錄投資盈餘2.49億美元。開市報13.3元，升2.3%。

商人沈嘉偉旗下的I.T（0999）就盈利警告發補充公告，指截至2020年2月底的財年第四季度內商譽、物業、傢具及設備及使用權資產的減值撥備，集團的股東應佔淨虧損預期為不少於7億元，淨虧損較4月9日公布的不少於3億元，大幅增加4億元或擴大1.3倍。開市報1.11元，無升跌。

美團點評（3690）宣布首季業績，雖然期內收入按年跌12.6%至167.53億元人民幣，但仍好過市場預期；虧損約15.78億元人民幣，去年同期虧損14.31億元人民幣；經調整虧損淨額約2.16億元人民幣，好過市場預期，去年同期為虧損10.49億元人民幣。美團開市報129元，升2.54%。

壹傳媒（0282）公佈，為加強集團的領導以抓住所有商機，自2020年5月25日起，非執行董事黎智英獲調任為公司執行董事，並留任主席。開市報0.103元，跌4.6%。

騰訊（0700）斥資約70億日圓（約5億港元）入股日本遊戲開發商Marvelous的兩成股權，Marvelous將以每股576日圓的價格出售862萬股新股，而股東Amuse Capital和原世嘉社長中山隼雄以相同的價格分別出售283萬股和70.86萬股。

內地傳媒報道，港交所（0388）行政總裁、全國政協委員李小加日前在北京參與政協會議時表示，滬深港三地資本市場已實現二級市場的互聯互通，因此可以考慮將聯通擴展到一級市場，即在大灣區進行「新股通」試點。港交所升1.09%，報278元。

卓悅（0653）公布多名高層變動，包括更換董事會主席及副主席、行政總裁及財務總監，其中，內蒙政協任主席。開市報0.103元，無升跌。

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