港股昨天早段受壓，但市場很快展現承接，逐步收復失地，個別行業或股份更小回大漲，保持強勢，當中包括港交所（0388）。誠如昨天指，港交所強勢，熱炒股站穩陣腳，短線不宜看得太淡。

熱炒股站穩 短線不宜看淡

恒指昨低開後最多跌410點、低見22,519點V形反彈，倒升38點再回試低位，早市於22,608點找到支持回升，收報22,952點，升22點或0.10%；國指升0.42%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.73%、1.24%，守住50天線，中小股依然偏好。大市成交1,182億元，與60天平均相若，交投平穩。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率56比44，升逾3%佔上升股份一成半多，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為67比33，大市全日表現好壞參半，但即市買盤動力較強及積極，普遍高於開市價收市。

本報數據庫追蹤的30個行業，升跌約各佔一半，上升行業的表現較佳。本地概念股繼續捱沽，房託、本地零售服務跌約2%，地產及相關跌1.6%，公用事業跌近1%，跑輸一眾行業。上升行業中，教育升2.69%表現最強，內房及物管、食物飲品升逾2%，各有八成或以上股份上升；其次軟件服務升逾1.5%，博彩及消閒、科技器材升逾1%，有約七成股份上升。

值得留意，本地零售服務、地產及相關即市反彈不俗，股份平均由低位回升超過3%，但沽壓沉重，股份平均曾跌約半成，因此，反彈後收市仍要跑輸其他行業。此外，不少行業同樣有較強勁反彈，如內房及物管、博彩及消閒、教育、軟件服務等，股份平均由低位回升逾4%收市，但內房物管、教育沽壓較小，以至升逾2%。

之前多次提到希望教育（1765）繼續領漲，回落至10天線已找到支持，昨創新高；至於宇華（6169），雖然股價尚未走出大股東配售的打擊，受制下跌裂口位，但回調守住10天線；另有不少教育股保持強勢，但也有落後逐步轉強，其中東方教育（0667）可以留意。東方教育4月才見底回升，遜於同業，但其後拾級向上，上周升破小型頭肩底頸線，昨創兩個半月收市新高，走勢持續向好，入市可設低收14元止蝕。

東方教育入市可設14元止蝕

個股方面，港交所、金蝶（0268）、中芯（0981）、閱文（0772）等與希望教育、東方教育一樣，即市下跌壓力小，回升動力大，可以看高一線。具指標性的港交所與希望教育、東方教育昨天更創近期收市高位，後市不宜看淡。

[劉思明 數據尋寶]