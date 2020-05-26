恒指升22點，收報22,952點，成交金額1182億元。港股續受國安法困擾，初段跌幅達400點，但低位開始見買盤承接，在22,600點企穩後便逐漸回升。港資股仍偏弱，新地（0016）、領展（0823）、太古地產（1972）、恒生（0011）等，不同領域的龍頭代表都跌破疫情底。科技股、醫療設備、教育股偏強，人民幣離岸價跌至7.15水平，內房股初段大跌，其後倒升，市場開始憧憬中央會放寬調控來拯救經濟。是否如此仍要觀察，資金仍會以科技、醫療設備、醫藥、消費零售為主線。消費股普遍已逼近疫前高位，內地白酒股更屢創新高，落後的周黑鴨（1458）可小注短炒。

離岸人民幣跌至7.15水平

港資股續跌，本地地產股普遍跌逾2％，但已由即日低位反彈了不少。中資股普遍靠穩，強勢股回勇，即使康希諾（6185）再跌14％，但個別生化股如維亞生物（1873）向好大升15％，美團（3690）、阿里健康（0241）、醫療設備等股份都反彈。市場焦點落在人民幣匯價上，離岸價已跌至7.15水平，進一步走弱便會破底，也可能觸碰中美貿易協議的底線。

中國過去兩年持續面對走資壓力，人行口徑外匯佔款自18年中起便持續下降，貿易順差並未帶動貨幣基礎增加，人行要靠降準、MLF、再貸款等工具支撐流動性。在全球仍然是美元本位制之下，人民幣相對於美元顯得有點「虛」，18年至今的貶值壓力也是一浪接一浪，中間價中樞不斷走弱。5月份開始加強採購美國貨品，也會有所影響。當前股市仍可逢低吸納強勢股，假如人民幣破底的話，要小心會出現宏觀沽售。

周黑鴨本是內地鹵製食品的龍頭，2016年來港上市時市盈率也達到30多倍。但集團一直以自營店模式經營，擴張所需的資本開支和營運資金全靠自己，速度較慢。同業絕味食品以特許經營方式擴張，利用別人的資金快速開店，成功搶佔市場份額。結果兩者此消彼長，周黑鴨2018年、2019年收入和盈利持續下跌，股價也拾級而下，絕味食品股價則翻了一番。

股價回到起點 周黑鴨值博

有見及此，周黑鴨去年底也宣布開展特許經營，當時股價便急速炒上，由不足4元升至6元。由於對手已快速擴張，又現在才加速開店搶奪市場並非易事，加上疫情影響，股價又回到起點。最終能否成功言之尚早，但集團開店速度確實加快，3月以來已陸續在江西、江蘇、山東、湖南、廣東、福建等地開設了數十家特許經營門店，計劃今年全年開設300家特許經營店。相對於2019年年底的1301間門店，增幅相當大。此外，集團近期進一步擴寬銷售渠道，消費者可以在上海超過2000家全家便利店，以及北京超過200家7-Eleven便利店買到周黑鴨產品。產品以120g小規格包裝為主，已經上線的3款鎖鮮產品售價均為每盒15.9元人民幣。

周黑鴨股價回到未炒時，筆者覺得再有值博率，特別是同業和一眾消費品股都起飛，有炒落後條件，可短線炒落後。

[張兆聰 還看今朝]