商人沈嘉偉旗下的I.T（0999）就盈利警告發補充公告，指截至2020年2月底的財年第四季度內商譽、物業、傢具及設備及使用權資產的減值撥備，集團的股東應佔淨虧損預期為不少於7億元，淨虧損較4月9日公布的不少於3億元，大幅增加4億元或擴大1.3倍。

集團指，面對嚴峻考驗，公司將密切關注市況及作出相應業務策略調整。股份將於本月27日（本周三）公布截至2月底的財年業績，股份今日無升跌，報1.11元，曾低見1.02元。

集團在4月曾發盈警，料截至2月底的財年股東應佔淨虧損不少於3億元，主要因去年中起社會動盪對港澳地區業務造成不利影響﹔自今年一月起爆發的新冠疫情對原本困難的經營環境帶來更大衝擊；集團數個主要營運市場，例如香港及中國的入境旅客以及消費意欲均受到嚴重影響，進一步打擊疲弱的零售市道﹔以及全球經濟增長減慢加上中美貿易爭議。

集團當時提到，在面對極具挑戰的經營環境下，銷售在今年1、2月份大幅下跌，以往傳統下半年業績會因季節性原因而較上半年好，今年卻遠低於預期。由於充滿挑戰的經營環境，公司已積極控制經營成本以減少目前情況所帶來的影響等。

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