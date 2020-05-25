高盛發表報告指，此前在新冠肺炎疫情期間，他們原本預計，樓價及租金會自2019年高峰期下跌10%至30%，並在之後等待市場逐步恢復。隨著上周四內地醞釀推動港區國安法，該行參考在去年下半年起社會運動對地產市道的影響，進行壓力測試，料樓價及租金會再下跌5至15個基點。該行更估計地產股資產淨值再跌10%後，股價或再跌14%。

該行指，到上周五止，地產股股價已比2019年時低位再下跌21%，並跌至接近資產淨值折讓約50%水平，相比後量寬時代的資產淨值折讓為37%至42%，甚至1998年、2003年、2016年及2019年低潮時的40%以上、50%以下折讓。若將資產淨值平均降低10%，意味資產淨值折讓幅度可以收窄至42%，若投資者在衡量地產股時，按資產淨值折讓50%計，意味地產股還有14%下跌空間。

該行稱，長實（1113）、置地控股、信和置業（0083）、新世界發展（0017）、新鴻基地產（0016）、太古地產（1972）及希慎（0014）將徘徊在相對較大折讓水平。恒基地產（0012）及恒隆地產（0101）則已經處於中間位置，領展（0823）、置富產業（0778）及冠君（2778）則較少折讓。在宏觀情況日益不明朗，並對地產市場更為震盪下，對地產股的風險正在上升，但是首選仍然為長實，並給予領展、希慎及置富沽售評級。

其他報道

【財經花生】譚仔三哥撈過界推撈麵餐

郭氏家族斥資逾9000萬增持新地

美團點評首季蝕逾15億人幣 到店、酒店及旅遊成重災區

黎智英調任壹傳媒執董 留任主席

美團點評首季蝕逾15億人幣 到店、酒店及旅遊成重災區

黎智英調任壹傳媒執董 留任主席

中銀香港：高迎欣辭任總裁

Carousell 宣布進軍本地二手及海外樓盤市場

中美關係緊張 在岸人民幣接近7個月低位

中國反對美國對內地航班的限制